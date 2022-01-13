Сеул, 13 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. К 2024 году правительство Южной Кореи выделит 6,3 трлн вон (~$5,3 млрд) на производство вакцин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 13 января в ходе совещания по продвижению инновационного роста.

По словам Хон Нам Ги, данный шаг позволит помочь развить сектор производства вакцин до уровня, на котором сейчас находится производство электронных чипов, являющееся одним из основных двигателей отечественной экономики.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать разработку отечественных вакцин и препаратов от COVID-19.