Тарбагатайский район, Бурятия, 13 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии возникла сложная ситуация из-за выхода наледных вод в реке Куйтунка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, в районе села Тарбагатай наблюдается два участка формирования наледи.

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«На момент обследования в районе подвесного пешеходного моста наблюдается нарастание наледи высотой до 2-х метров, шириной до 20 м (формирование наледного процесса происходило в течении месяца)», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подтоплены опорные блоки моста. При её дальнейшем росте, наледь будет препятствовать пропуску воды, в результате чего могут быть подтоплены 60 домов.

В селе Бурнашево образовалась наледь длиной до 500 метров. Здесь уже подтоплено одно домовладение. Ещё семь дворов могут оказаться под водой в ближайшем будущем.

Для предотвращения этого районные власти проводят отсыпку противоналедных временных насыпей, рассматривается вопрос о распиловке льда на реке Куйтунка. С 12 января администрацией района объявлен режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе республики уже две недели топит село Толтой. Местная река Хобок вышла из берегов перед наступлением нового года, 29 декабря.

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