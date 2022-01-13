Махачкала, , 09:20 — REGNUM В Дагестане осудили поступок своего земляка — солдата-срочника, осквернившего монумент воинской славы в хуторе Молькино Краснодарского края. Свои извинения принес от имени всех жителей республики глава Дагестана Сергей Меликов. Он высказал слова осуждения и пообещал, что циничный поступок дагестанца не останется безнаказанным.

Сергей Меликов Kremlin.ru

«Осквернен один из символов воинской славы великой, многонациональной страны. Возможно, за этим безнравственным поступком стоит юношеское недопонимание того, чем можно шутить, а чем — категорически нельзя. Но, как бы то ни было, оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может! Приношу вам свои извинения — и как глава Дагестана, и как человек, и как офицер, давший клятву защищать независимость, безопасность и честь Родины», — приводит слова Сергея Меликова пресс-служба Южного военного округа.

Напомним, видеокадры с демонстрацией силовых приемов на памятнике погибшим воинам были распространены в соцсетях и СМИ. На них военнослужащий «душит» бронзовые фигуры спецназовцев на мемориале в Краснодарском крае. Другой в это время осуществлял съемку. Один из них оказался выходцем из Дагестана. По данному инциденту Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества.

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