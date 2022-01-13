Меликов извинился за осквернение памятника призывником из Дагестана
Махачкала, 13 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Дагестане осудили поступок своего земляка — солдата-срочника, осквернившего монумент воинской славы в хуторе Молькино Краснодарского края. Свои извинения принес от имени всех жителей республики глава Дагестана Сергей Меликов. Он высказал слова осуждения и пообещал, что циничный поступок дагестанца не останется безнаказанным.
«Осквернен один из символов воинской славы великой, многонациональной страны. Возможно, за этим безнравственным поступком стоит юношеское недопонимание того, чем можно шутить, а чем — категорически нельзя. Но, как бы то ни было, оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может! Приношу вам свои извинения — и как глава Дагестана, и как человек, и как офицер, давший клятву защищать независимость, безопасность и честь Родины», — приводит слова Сергея Меликова пресс-служба Южного военного округа.
Напомним, видеокадры с демонстрацией силовых приемов на памятнике погибшим воинам были распространены в соцсетях и СМИ. На них военнослужащий «душит» бронзовые фигуры спецназовцев на мемориале в Краснодарском крае. Другой в это время осуществлял съемку. Один из них оказался выходцем из Дагестана. По данному инциденту Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества.