Рыбинск, Ярославская область, 13 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков заболел COVID-19. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фото страницы Дениса Добрякова в Facebook Денис Добряков

«Заболел коронавирусной инфекцией. Дважды прошел полный курс вакцинации, поэтому переношу болезнь легко. Но для безопасности окружающих работать пока буду дистанционно», — сообщил Добряков.

Также глава Рыбинска призвал всех вакцинироваться, кто ещё не сделал этого.