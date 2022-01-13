Кабул, , 08:55 — REGNUM Министр внутренних дел возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства Сираджуддин Хаккани приказал своим подчиненным обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников предыдущего правительства.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает агентство «8 Собх», 12 января Хаккани приказал кабульским службам безопасности обеспечить безопасность жителей Кабула, иностранных дипломатов, сотрудников благотворительных организаций, бизнесменов и высокопоставленных чиновников бывшего режима.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратил внимание на обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников бывшего, правительства, поскольку бывших правительственных солдат, государственных служащих и простых граждан регулярно подвергают пыткам, а в некоторых случаях убивают.

По данным правозащитных организаций, после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 100 бывших сотрудников сил безопасности и гражданских лиц были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).