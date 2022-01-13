Кабул, 13 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства Сираджуддин Хаккани приказал своим подчиненным обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников предыдущего правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как сообщает агентство «8 Собх», 12 января Хаккани приказал кабульским службам безопасности обеспечить безопасность жителей Кабула, иностранных дипломатов, сотрудников благотворительных организаций, бизнесменов и высокопоставленных чиновников бывшего режима.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратил внимание на обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников бывшего, правительства, поскольку бывших правительственных солдат, государственных служащих и простых граждан регулярно подвергают пыткам, а в некоторых случаях убивают.

По данным правозащитных организаций, после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 100 бывших сотрудников сил безопасности и гражданских лиц были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).