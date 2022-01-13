Уфа, 13 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 98 купелей для крещенских купаний намерены оборудовать в текущем году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купель

19 января православные празднуют Крещение Господне. Во всех православных храмах будет совершен обряд Великого освящения воды.

«В 2022 году в республике к проведению крещенских купаний будут подготовлены 98 мест», — сообщает пресс-служба.

Так, в Уфе купели намерены оборудовать в семи районах города.