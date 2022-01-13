Владивосток, 13 января 2022, 08:55 — REGNUM Снижение «входного билета» для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей активно привлечёт малый бизнес, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Свободный порт Ванино, Хабаровский край
Свободный порт Ванино, Хабаровский край
Ольга Демиденко для ИА REGNUM

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«Смягчение условий расширит круг потенциальных резидентов свободного порта Владивосток. К примеру, в Приморском крае сегодня зарегистрировано порядка 84 тыс. малых и средних предприятий. Из них, по данным последней налоговой отчетности, выручку свыше 5 млн рублей задекларировали около 13 тыс. компаний, а выручку более 500 тыс. рублей — около 20 тыс. Таким образом, количество тех, кто сможет воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования, может увеличиться примерно на треть», — цитирует эксперта Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как сообщало ИА REGNUM, снижение минимальных объёмов капвложений, необходимых для получения статуса резидента свободного порта Владивосток (СПВ), с 5 млн до 500 тыс. рублей привлечет малый бизнес к этому преференциальному режиму, расширит участников и количество реализуемых проектов, прокомментировал Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) бизнес-омбудсмен Борис Титов.