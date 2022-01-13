Владивосток, 13 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Снижение «входного билета» для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей активно привлечёт малый бизнес, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ольга Демиденко для ИА REGNUM Свободный порт Ванино, Хабаровский край

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«Смягчение условий расширит круг потенциальных резидентов свободного порта Владивосток. К примеру, в Приморском крае сегодня зарегистрировано порядка 84 тыс. малых и средних предприятий. Из них, по данным последней налоговой отчетности, выручку свыше 5 млн рублей задекларировали около 13 тыс. компаний, а выручку более 500 тыс. рублей — около 20 тыс. Таким образом, количество тех, кто сможет воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования, может увеличиться примерно на треть», — цитирует эксперта Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как сообщало ИА REGNUM, снижение минимальных объёмов капвложений, необходимых для получения статуса резидента свободного порта Владивосток (СПВ), с 5 млн до 500 тыс. рублей привлечет малый бизнес к этому преференциальному режиму, расширит участников и количество реализуемых проектов, прокомментировал Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) бизнес-омбудсмен Борис Титов.