Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Миру следует готовиться к серьёзным экономическим потрясениям, которые возможны в 2022 году из-за замедления темпов восстановления. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила 12 января, выступая в вашингтонском Центре глобального развития.

Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

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Она отметила, что экономические риски в мире растут из-за увеличения уровня инфляции, перебоев в цепочках поставок, общественных беспорядков. В МВФ полагают, что в этом году ещё больше стран попросят у фонда кредиты, так как у многих растёт госдолг, центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику.

«Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — сказала Георгиева.

Экономические потрясения, связанные с пандемией коронавируса, длятся уже два года, и в некоторых странах могут усилиться волнения. Центробанки балансируют между борьбой с инфляцией и поддержкой восстановления экономики, при этом ужесточения денежно-кредитной политики могут подтолкнуть к усилению разрыва между экономиками развитых и развивающихся стран, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт назвал резкую инфляцию, штамм коронавируса «Омикрон», повышение процентной ставки ФРС США факторами, угрожающими российской экономике в 2022 году.

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