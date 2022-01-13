Пекин, , 08:50 — REGNUM Все объекты Олимпийских игр в Пекине полностью соответствуют требованиям соблюдения углеродной нейтральности. Об этом руководитель отдела планирования оргкомитета Олимпиады Ли Сэнь 13 января заявил в ходе пресс-конференции.

Олимпийский огонь Olympic.org

Ли Сэнь «Мы построили низкоуглеродные объекты, все места проведения соревнований соответствуют стандартам «зелёного» строительства».

Ли Сэнь рассказал журналистам, что во время соревнований будут максимально задействованы низкоуглеродные источники энергии. А все спортивные площадки будут использовать только «зелёное» электричество. Для обслуживания Олимпиады была создана низкоуглеродная транспортная система, в которой более 80% составляют гибридные автомобили и транспортные средства, использующие экологически чистые источники энергии. Четыре построенные к играм ледовые арены используют новый тип хладагента, также отвечающий жёстким экологическим требованиям.

По словам Ли Сэня, участие в проекте крупнейших китайских компаний позволит сделать зимние Олимпийские игры в Пекине «полностью углеродно-нейтральными».

XIV Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля.

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