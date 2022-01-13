Пекин, 13 января 2022, 08:50 — REGNUM Все объекты Олимпийских игр в Пекине полностью соответствуют требованиям соблюдения углеродной нейтральности. Об этом руководитель отдела планирования оргкомитета Олимпиады Ли Сэнь 13 января заявил в ходе пресс-конференции.
Ли Сэнь рассказал журналистам, что во время соревнований будут максимально задействованы низкоуглеродные источники энергии. А все спортивные площадки будут использовать только «зелёное» электричество. Для обслуживания Олимпиады была создана низкоуглеродная транспортная система, в которой более 80% составляют гибридные автомобили и транспортные средства, использующие экологически чистые источники энергии. Четыре построенные к играм ледовые арены используют новый тип хладагента, также отвечающий жёстким экологическим требованиям.
По словам Ли Сэня, участие в проекте крупнейших китайских компаний позволит сделать зимние Олимпийские игры в Пекине «полностью углеродно-нейтральными».
XIV Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля.
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