Новосибирск, 13 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Институты Новосибирского научного центра в 2022 году получат средства на обновление приборной базы — более миллиарда рублей. Они будут предоставлены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», сообщили в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области.

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По мнению заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, обновление приборной базы позволит институтам расширить возможности учёных.

«Одной из серьёзных мер поддержки наших институтов является предоставление грантов Министерства науки и высшего образования РФ, — отметила Мануйлова. — В этом году на получение грантов на обновление приборной базы было подано 19 заявок — 17 от институтов Новосибирского научного центра Сибирского отделения РАН и двух расположенных в Новосибирске институтов Минздрава РФ — Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина и Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна».

Она уточнила, что новое оборудование позволит получить более точные результаты исследований.