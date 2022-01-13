Вашингтон, 13 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. От сотрудничества с членами спецкомитета Конгресса США, расследующего обстоятельства штурма Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа отказался лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Соответствующее заявление сенатор опубликовал 13 января на своём сайте.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Члены спецкомитета обратились к республиканцу с предложением ответить на вопросы о событиях в день штурма Капитолия. В частности, их интересовало содержание разговоров Маккарти с действующим на тот момент президентом США Трампом.

В ответ лидер республиканцев обвинил спецкомитет в отсутствии легитимности для расследования обстоятельств штурма Капитолия. Кроме того, сенатор отметил, что, по его мнению, у спецкомитета Конгресса нет никакой законодательной цели, а своей единственной задачей члены комитета видят лишь причинение вреда политическим оппонентам.

«Как представитель и лидер партии меньшинства я без всякого сожаления, но и без какого-либо удовлетворения принял решение не участвовать в том злоупотреблении властью, которое осуществляет этот специальный комитет», — добавил Маккарти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмен-республиканец Джим Джордан от штата Огайо отказался сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей США.