Вашингтон, , 08:49 — REGNUM На второй год пребывания Джо Байдена у власти становится очевидным, что Вашингтон не уделяет должного внимания Индийско-Тихоокеанскому региону и геополитическому соперничеству против КНР. Так, есть две небольшие, но стратегически важные страны, о которых в последнее время американские практически не вспоминают, — Лаос и Камбоджа. Подобное отношение к ним может оказаться серьезным просчетом, пишет аналитик по вопросам обороны в корпорации Rand Дерек Гроссман в статье, вышедшей 12 января в Foreign Policy.

«Если бы США действительно проникли в Камбоджу и Лаос, которые наблюдатели сравнили с вассалами, государствами-сателлитами или, по сути, колониями Китая, они бы перенесли стратегическую конкуренцию на задний двор Китая», — подчеркнул аналитик.

«Возможно, важнее другое: благодаря такому шагу удалось бы развеять устоявшееся мнение о том, что Соединенные Штаты только реагируют и играют в обороне в Индо-Тихоокеанском регионе перед лицом почти неизбежного усиления Китая», — добавил он, указав на то, что убежденность в таком положении дел является «мощным сдерживающим фактором для стратегии США в регионе», а также сеет сомнения относительно готовности США к взаимодействию даже среди давних союзников, таких как Филиппины и Таиланд.

Наращивание взаимодействия США с Камбоджей и Лаосом — например, путем противодействия многочисленным проектам Китая в рамках инициативы «Один пояс и один путь» или расширения доступа США к военно-морской базе Реам в Камбодже — может также обратить вспять то, что уже кажется свершившимся фактом: Китай будет доминировать в материковой части Юго-Восточной Азии, даже подчинять ее.

Сотрудничество с Камбоджей и Лаосом также могло бы укрепить связи с соседним Таиландом и Вьетнамом, стратегическим партнером США, которые разделяют опасения по поводу Китая, в том числе строительства КНР плотин вдоль реки Меконг, жизненно важной экономической линии для всех четырех стран.

Но до сих пор взаимодействие администрации Байдена с Камбоджей было неэффективным, а Лаос полностью выпал из поля зрения Вашингтона. Отношения с обеими странами, ни одна из которых не является демократией, стали жертвой выбранного администрацией подхода во внешней политике, при котором общие ценности оказались важнее, чем общие интересы.