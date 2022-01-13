Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве 13 января ожидается потепление и снег, сообщает центр погоды «Фобос».

Метель в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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"Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном «Эльза», из-за чего небо будет хмуриться, с 14−15 часов начнется снег, усилится ветер, закружит метель и сильно понизится атмосферное давление», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная и ветреная погода, во второй половине дня пойдёт снег. Столбики термометров опустятся до 12 градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 13 градусов мороза, однако вечером произойдёт потепление.