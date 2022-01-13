Москва, 13 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В новогодние праздники жители России чаще всего пользовались услугами массажиста. Согласно данным онлайн-сервиса «Профи», за такой физиотерапевтической процедурой обращались на 82% граждан больше, чем годом ранее.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочные украшения с прошлого Нового года почти не изменились

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Также в списке самых популярных услуг, востребованных у российских граждан во время новогодних каникул 2022 года, маникюр и услуги парикмахера. К таким видам услуг обращались чаще на 20% и 15% соответственно, чем в прошлом году, пишет RT.

Следующими по списку идут услуги по установке и ремонту сантехники (+26%), электрики (+30%) и дверей (+26%). Также жители Росиси занимались поиском репетиторов для школьников. Востребованность преподавателей по английскому языку и математике по сравнению с прошлым годом выросла на 22% и 41% соответственно.

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Кроме того, более чем наполовину увеличился спрос на консультации психологов и клининговые услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными покупками у жителей Москвы в канун Нового 2022 года стали детские товары и игрушки, ювелирные изделия, электроника и парфюмерия.