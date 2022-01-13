Британия и Индия 13 января проведут торговые переговоры
Лондон, 13 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министры торговли Великобритании и Индии сегодня, 13 января, проведут переговоры по вопросу соглашения о свободной торговле. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индия
«Договор с Индией — это прекрасная возможность поставить британский бизнес на первый план», — сообщила министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян.
Уточняется, что потенциальное соглашение ликвидирует барьеры для торговли с Индией.
Как сообщало ИА REGNUM, приглашение индийского премьер-министра Нарендры Моди посетить Нью-Дели ранее принял глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
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