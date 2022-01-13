Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM Власти Республики Алтай уточнили ранее принятое 10 января решение оперштаба о снятии запрета на массовые мероприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, речь в документе идёт о новогодних и рождественских корпоративных мероприятиях.

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«При этом запрет на проведение массовых спортивных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий в Республике Алтай по-прежнему действует, согласно пункту 2 распоряжения 144-р», — отметили в правительстве.

Кроме того, в регионе сохраняется требование о предъявлении QR-кодов при заселении в гостиницы или турбазы, посещении учреждений культуры, заведений общепита и так далее.

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