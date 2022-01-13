Красноярск, 13 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Антитеррористическая комиссия (АТК) Красноярского края прокомментировала сообщения о ложном минировании ряда объектов в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в правительстве региона.

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По данным АТК, «с начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма». Преступные действия неустановленных лиц нарушили функционирование организаций и учреждений.

Сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые меры и следят за безопасностью граждан. Источники информации о «минировании» устанавливаются.

«Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников органов власти на местах и правоохранительных органов, а также проявлять спокойствие и бдительность», — говорится в сообщении краевой АТК.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 января в телеграм-каналах Красноярска появилась информация об эвакуации из торговых центров.