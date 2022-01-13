Самара, , 08:46 — REGNUM Попытку контрабанды наличных денежных средств в крупном размере пресекли таможенники в аэропорту в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

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Сотрудники таможенного поста аэропорта «Курумоч» в Самаре проводили таможенный контроль на международном рейсе. В ручной клади пассажира они обнаружили незадекларированную валюту в сумме свыше трех млн рублей.

Иностранец, проходя таможенный контроль, выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него денег, подлежащих таможенному декларированию.

«По результатам проверки, установленная сумма — 3 232 400 рублей — значительно превысила разрешенный размер перемещаемой валюты без подачи пассажирской таможенной декларации: при пересчете по курсу валют — 43 509,04 долларов США. В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза, без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам незаконного перемещения наличных денег через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.