Чебоксары, 13 января 2022, 08:44 — REGNUM В Чувашии начала работу общественная приёмная республиканского Госсовета. На новой площадке встречи с жителями будут проводить все депутаты регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутатского корпуса.
Общественная приёмная открылась в центре Чебоксар на площади Республики. Первым личный приём граждан провёл председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), который принял более 20 посетителей и обсудил 30 вопросов. К спикеру обратились избиратели Чебоксар, Урмарского и Шумерлинского районов, подняв, в частности, вопросы благоустройства, работы ТОСов, охраны лесных насаждений и предоставления жилья.
Он заверил, что «мы рассмотрим каждое обращение».
Следующий приём граждан на площадке вице-спикер Виктор Горбунов («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава Чувашии Олег Николаев обратится с посланием к депутатам Госсовета и народу республики.