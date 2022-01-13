Чебоксары, 13 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Чувашии начала работу общественная приёмная республиканского Госсовета. На новой площадке встречи с жителями будут проводить все депутаты регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутатского корпуса.

Cap.ru Спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов проводит приём граждан

Общественная приёмная открылась в центре Чебоксар на площади Республики. Первым личный приём граждан провёл председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), который принял более 20 посетителей и обсудил 30 вопросов. К спикеру обратились избиратели Чебоксар, Урмарского и Шумерлинского районов, подняв, в частности, вопросы благоустройства, работы ТОСов, охраны лесных насаждений и предоставления жилья.

«Предполагается, что раз в месяц абсолютно все депутаты Государственного совета будут принимать здесь граждан», — заявил Леонид Черкесов.

Он заверил, что «мы рассмотрим каждое обращение».

Следующий приём граждан на площадке вице-спикер Виктор Горбунов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава Чувашии Олег Николаев обратится с посланием к депутатам Госсовета и народу республики.