Ижевск, , 08:41 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 января прививку от коронавируса сделали 674 300 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса. Сахалин Sakhalin.gov.ru

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Второй компонент препарата получили 525 606 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 572 жителя республики. 1399 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 204 человека. За указанный период ревакцинировались 95 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в Удмуртии провели 2 331 922 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4647 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5706 исследований.

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