Москва, 13 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Отслеживание в интернете пропаганды экстремизма и терроризма, особенно среди молодых людей, нужно усилить, полагает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 13 января.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

По его словам, на необходимость принятия дополнительных мер по защите национального информационного пространства указывает анализ причин и условий ряда преступлений. В числе таковых — нападение на школу в Казани в мае 2021 года, жертвами которого стали девять человек, и атака на вуз Перми в сентябре. Тогда погибли шесть человек.

Такие меры, отметил Бастрыкин, должны включать «выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера».

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин предложил передать Министерству внутренних дел России контроль за оборотом оружия и патронов. Сейчас его осуществляет Росгвардия.

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