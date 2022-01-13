Москва, , 08:40 — REGNUM В больницах и госпиталях Москвы врачам помогает оценивать состояние пациентов с коронавирусной инфекцией цифровой сервис «Ньюс2», который интегрирован с единой цифровой платформой здравоохранения (ЕМИАС), сообщается на портале мэра столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Цифровой помощник позволяет врачам выявлять возможные риски ухудшения состояния больного COVID-19, а также отслеживать эффективность терапии. Благодаря интеграции сервиса с ЕМИАС электронная история болезни пациента доступна всем специалистам в любом медучреждении.

C помощью цифрового сервиса «Ньюс2» врачи оценили динамику состояния более 200 тысяч пациентов с COVID-19. Сервис основан на международной шкале NEWS2 для оценки рисков ухудшения состояния пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, за минувшие сутки 12 января в Москве выявили 4008 заражений коронавирусом.

Читайте подробнее: В Москве выявили за сутки свыше 4 тыс. заражений коронавирусом