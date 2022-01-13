Владивосток, , 08:50 — REGNUM Снижение минимальных объёмов капвложений, необходимых для получения статуса резидента свободного порта Владивосток (СПВ), с 5 млн до 500 тыс. рублей привлечет малый бизнес к этому преференциальному режиму, расширит участников и количество реализуемых проектов, прокомментировал Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Свободный порт Владивосток Morvesti.ru

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«Новый порог инвестиций в 500 тысяч рублей открывает путь в свободный порт Владивосток практически всем. И через полгода-год качественный и количественный состав резидентов будет совершенно иным. Разумеется, чем шире круг потенциальных резидентов свободного порта Владивосток, тем лучше. По нашим данным, предварительный интерес малого бизнеса Приморья к вступлению в их число очень велик. Это и малые производственные предприятия, и разнообразный сервис по ремонту, и придорожный общепит. Наконец, здесь могут появиться управляющие компании, которые будут обслуживать жилой фонд, построенный более давними резидентами», — считает Борис Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Налоговый кодекс, согласно которым минимальный объём инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) снижен в десять раз — с 5 млн рублей до 500 тыс. рублей.