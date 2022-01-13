Пермь, 13 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Перми на Крещение Господне не будут оборудовать купели на водоёмах. Такое решение приняли местные власти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Mos.ru Купель

Причиной названа неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением разных штаммов коронавиурса. Обстановка в столице региона остается напряжённой.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города. Администрация Перми обращает внимание Пермской Епархии Русской Православной Церкви на необходимость исключения скопления людей, соблюдения предписанных правил безопасности и санитарных требований», — сказали в мэрии.