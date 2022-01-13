Грозный, , 08:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал объяснений от народа Ингушетии по поводу предъявляемых ему обвинений. Чеченский лидер готов признать свою вину и извиниться по всем законам Российской Федерации или по шариату, если он сочтет эти обвинения обоснованными. На предъявление претензий глава Чечни отвел три дня. Конфликтный вопрос был поднят Кадыровым в ходе прямого эфира на странице в Instagram своего помощника.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции! И если я виноват — я постараюсь доказать свою правоту и извиниться. Или же я приму любое наказание!» — цитирует Кадырова ЧГТРК «Грозный».

Кроме того, Рамзан Кадыров отметил в своем прямом эфире, что знает, что большинство ингушей любит его так же, как и он любит ингушский народ, поэтому надо в конце концов прекратить эти разговоры и установить мир между народами.

«Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете и я вас тоже люблю. Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого «шайтана», задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», приводит слова чеченского лидера ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, в последние месяцы в Ингушетии вновь разгорается конфликт по поводу якобы несправедливого разделения земель между двумя республиками. По подписанному летом 2018 года соглашению между Чечней и Ингушетией соседям отошли исконно ингушские земли, считает ряд представителей Ингушетии. Эти решения пытались оспорить на протестных митингах осенью 2018 года и весной 2019 года. Многие участники протестов получили реальные сроки наказания, в том числе организаторы акций — от 7,5 года до девяти лет колонии.

В ноябре 2021 года ингушская сторона оказалась обеспокоенной проводимыми работами вдоль русла реки Фортанги. Однако Кадыров назвал людей, который поднимают этот вопрос провокаторами и пригрозил забрать «оставшиеся земли» у Ингушетии, если не прекратится муссирование слухов о незаконном разделении территорий.