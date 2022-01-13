Ижевск, , 08:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 января выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 851 случая, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — семеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 70 082 человек. Скончались 3450 жителей региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая. За минувшие сутки скончались также трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6319 жителей. Из числа получающих лечение 6611 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 160 человек — в состоянии средней степени тяжести, 108 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 673 728 человек. Второй компонент препарата получили 524 207 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.

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