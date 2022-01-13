Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии достигло 25 612, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Усть-Коксинском районах, где за сутки выявлено по восемь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского, Усть-Канского, Турочакского районов, а также столицы республики Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 582, в том числе 534 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 18, за весь период — 23 408», — отметили в оперштабе.