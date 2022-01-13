Таганрог, Ростовская область, 13 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи проводят проверку после гибели мужчины в шахте лифта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Tama66 Старый лифт

Трагедия произошла 12 января в доме на улице Мариупольское шоссе в Таганроге. Предположительно, кабина лифта, в которой были трое мужчин, застряла между восьмым и девятым этажами. Люди смогли сами открыть двери лифта, затем мужчина попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз и скончался от полученных травм.

Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.