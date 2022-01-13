Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжился рост выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По сведениям ведомства, в регионе 12 января официально выявлено 95 носителей коронавируса. Это на семь больше, чем было подтверждено 11 января.

Отметим, что количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 стало расти 8 января, когда было подтверждено 83 случая. Прирост увеличивается четвёртые сутки подряд.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 641 909 лабораторных исследований на коронавирус.

По данным управления, количество жителей, которые находятся под наблюдением, за последние сутки снизилось с 6382 до 6083 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида первым компонентом сделали свыше 627 тыс. жителей, что превышает 79% от планового показателя.