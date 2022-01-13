Красноярск, 13 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Почти 13 тонн запрещённых к ввозу в Россию фруктов изъято в Красноярском крае в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в краевом управлении Россельхознадзора.

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За прошлый год специалисты управления совместно с Красноярской таможней и транспортной прокуратурой выявили более 12,7 т запрещённой к ввозу в РФ продукции растительного происхождения.

На складах и прилавках красноярских магазинов нашли 4,7 т запрещённых груш, 4,2 т яблок, 3,8 т слив. Некоторые фрукты ввезли из Бельгии и Польши. Вся продукция была без документов, подтверждающих безопасность.

Импортные фрукты хранились без маркировки и товарно-сопроводительных документов. С части продукции была сорвана маркировка, с ящиков и поддонов спилили маркировочные знаки. Имелась маркировка европейских производителей.

«Незаконно ввезённая в РФ плодоовощная продукция изъята из оборота и уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.

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