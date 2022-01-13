Брест, Франция, 13 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Об итогах заседания Совета Россия — НАТО проинформировал министров обороны Европейского союза, которые проводят неформальные встречи в Бресте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 13 января сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям. —ред.) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия — НАТО», — написал он в своем сообщении.

Также Боррель поблагодарил министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли за проведение встречи глав минобороны ЕС в Бресте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия в давлении Вашингтона на Москву усматривает неспособность Соединенных Штатов аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.