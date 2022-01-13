Москва, , 08:38 — REGNUM Контроль за оборотом оружия и патронов следует передать Министерству внутренних дел России, сейчас его осуществляет Росгвардия. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин заявил в опубликованном 13 января интервью РИА Новости.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

По словам Бастрыкина, его ведомство выдвинуло несколько инициатив, находящихся сейчас на этапе межведомственного обсуждения. Они связаны с резонансными происшествиями в 2021 году — нападением вооружённых молодых людей на учебные заведения в Перми и Казани.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал председатель СКР.

Бастрыкин также призвал усилить отслеживание в интернете пропаганды экстремизма и терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД попросило о полномочиях по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.

Читайте также: МВД попросило о полномочиях по исследованию патронов