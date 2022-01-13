Уфа, , 08:31 — REGNUM Банковские кредиты в сумме четырех млрд рублей, которые были привлечены для финансирования дефицита бюджета, досрочно погасили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Деньги Https://pixabay.com

Сообщается, что вышеуказанные кредиты были привлечены в 2020 году и досрочно погашены в конце 2021 года министерством финансов Башкирии.

«В очередной раз Башкортостан подтвердил статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости», — приводит пресс-служба слова министра финансов региона Лиры Игтисамовой.

Отмечается, что госдолг Башкирии по итогам 2021 года составил 26,6 млрд рублей, при этом долговая нагрузка составляет менее 17%, что ниже уровня 2020 года.

Помимо этого, досрочное погашение банковских кредитов сэкономит 86,7 млн рублей бюджетных средств на расходах по обслуживанию государственного долга Башкирии.