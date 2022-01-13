Бай-Тайгинский район, Тыва, 13 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Туве возбудили уголовное дело по факту убийства двух братьев в селе Шуй. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тела потерпевших нашли 1 января.

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К настоящему времени подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался неоднократно судимый 52-летний сельчанин. По данным следствия, в ночь на 1 января он распивал спиртное с потерпевшими. Во время застолья возник конфликт, в ходе которой мужчина поочерёдно убил ножом обоих братьев.

«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.