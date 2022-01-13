Варшава, 13 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 12 января шесть автобусов с подарками для польской диаспоры отправились из Польши на Украину в рамках акции «Посылка для земляка». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

В гуманитарной помощи содержатся подарки для детей. Председатель правительственной комиссии по делам диаспоры Анна Щепаньская сообщила журналистам, что это уже шестая акция такого рода.

«Из-за изменения границ в результате Второй мировой войны много наших соотечественников осталось за границами Польши. Однако последующие их поколения сохраняют польские традиции и историю, воспитывают детей в духе наших ценностей и героев. Жизнь поляков на этих землях нелегкая», — добавила она.