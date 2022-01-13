В ВС Южной Кореи выявили 11 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 13 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 11 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил и специального подразделения при министерстве.
Известно, что десять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1718.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3537.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4167 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 679 030.
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