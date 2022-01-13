Салехард, , 08:27 — REGNUM На Ямале природоохранная прокуратура потребовала обеспечить надлежащее обеззараживание медицинских отходов класса «В», которые образуются в процессе выявления и лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Прокурорской проверкой установлено, что в медицинских учреждениях Ямала схема обращения с медицинскими отходами и порядок обращения с отходами класса «В» (отходы, которые образуются в процессе выявления и лечения COVID-19) не соответствуют действующим санитарным правилам и законодательству. Допускалось ненадлежащее обеззараживание медицинских отходов класса «В» и вывоз необработанных отходов за пределы больниц.

Представления внесены руководителям 22 организаций, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, в суды направлено 17 исковых заявлений. Местами закуплено и смонтировано оборудование для обеззараживания, дезинфекции медицинских отходов физическим методом.

На медицинские учреждения ЯНАО возложена обязанность обеспечить надлежащее обезвреживание медицинских отходов класса «В».