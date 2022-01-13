13 января 2022 | Время чтения 4 мин

В Оренбуржье разгорелся скандал вокруг школьного питания. В соцсети появилась информация о том, что ребенок выразил возмущение по поводу сырого омлета. Пока повара вываливали весь омлет в помойные ведра, директор с педколлективом отчитали школьницу, доведя до слез, а впоследствии матери девочки предложили перевести детей в другое образовательное учреждение

Наталья Хомутова, , 09:19 — REGNUM Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на информацию о скандале в школе Тюльганского района Оренбургской области, согласно которой школьников кормили сырым омлетом. На возмущение ученицы последовало предложение забрать документы и перевестись в другое образовательное учреждение.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Паблик «Типичный Оренбург» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что все началось в декабре 2021 года. В это время вышел пост об отсутствии обедов в Ивановской школе после смены директора. Уже после этого на детей женщины, рассказавшей о ситуации со школьным питанием, началась травля. На днях в школе после четвёртого урока на завтраке девочка отнесла тарелку с омлетом поварам со словами, что он сырой. После этого директор школы собрала учителей и вызвала эту девочку. Школьнице 40 минут пытались доказать, что она не права, в то время как в столовой практически весь омлет вывалили в ведро. Ребёнка довели до слез. После уроков мать девочки приехала в школу, а директор сказала, что девочка специально всё устроила, и попросила подготовить документы о переводе всех троих детей этой семьи, сказав при этом: «Идите, куда угодно». Вот так в наше время решают проблемы неумения готовить еду для детей…

Информация о скандале разлетелась по разным пабликам разных соцсетей. Пользователи обсуждают качество школьного питания, поведение директора и не исключают, что в деле есть подводные камни, о которых умалчивается.

В большинстве случаев комментаторы отмечают минусы питания в образовательных учреждениях и вспоминают времена, когда пищеблоки были в зданиях школ, а обеды и завтраки — горячими и съедобными. Пользователи интернета также отмечают, что сейчас дети избалованные и дома-то едят избирательно, что повкуснее.

Школьная столовая Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Многие родители платят за обеды, но дети даже не ходят в столовую. А платят только за то, чтобы ребёнка оставили в покое и не травили», — оставлен комментарий.

«Действительно! Почему дети не хотят есть сырой омлет?! Странно! А вы готовите недоваренные макароны, недожаренные котлеты дома и сырой омлет?» — вопрошает другой подписчик аккаунта «Новости Оренбурга».

«Иногда невкусно, действительно … Дочь вчера не ела кашу, говорит, при одном виде чуть не стошнило … Деньги высчитывают», — прокомментировала еще одна подписчица.

«Просто еда, правда, отвратительная. У нас сейчас один обед в школе стоит 70 рублей, а качество ужасное. Никто не просит фуа-гра и т. п., главное, чтобы съедобно, а не до рвоты», — подчеркнул пользователь интернета.

«Почему детей за деньги родителей должны кормить помоями?» — спрашивают люди.

«Говорю как ученица, в столовой есть невозможно, даже чай попить нельзя, потому что они добавляют туда либо слишком много сахара, либо он очень горький», — призналась в соцсети школьница.

«Раньше нас и кормили бесплатно, а сейчас питание за счёт родителей, поэтому почему бы и не спросить с поваров, чего так невкусно и почему столько помоев», — недоумевают представители родительского сообщества.

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Один из комментаторов предложил в столовых поставить видеокамеры, анализ записей или просмотр в режиме онлайн, по его мнению, позволит сделать правильный вывод о том, как организовано школьное питание, и провести работу над ошибками. Чиновники отчитываются о том, что почти 100% учеников обеспечены горячим питанием. Но нет статистики, сколько детей не едят блюда в школах, тогда как эта услуга оплачена. Некоторые пользователи отметили опыт зарубежных школ, когда родители готовят своим детям в школу специальные боксы с едой. Некоторые комментаторы говорят, что с трудом понимают, какой можно приготовить обед за 70 рублей при регулярном подорожании продуктов питания.

Гневные комментарии оставлены по поводу реакции директора школы. Подписчики разных пабликов считают, что у руководителя, видимо, нет педагогического образования, и предлагают матери подать заявление в прокуратуру.

«Почему директор школы такое себе позволяет? Разве это корректное поведение? Можно так общаться с детьми? Это педагогично?» — возмущается Наталья Ж., комментируя скандал на странице паблика «Типичный Оренбург».

«Нельзя судить, выслушав только одну сторону. Мамочки и дети сейчас тоже непростые. Надо выслушать обе стороны и тогда уже делать вывод», — отметила другой комментатор.

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Минобр Оренбургской области заявил, что ситуация в Ивановской школе Тюльганского района находится на контроле ведомства.

«В настоящее время создана комиссия, которая проведет служебную проверку по данному факту, и будет дана правовая оценка действию должностных лиц. Получение дальнейшего образования детей обратившейся семьи также взято на личный контроль», — подчеркнули в министерстве.