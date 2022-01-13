Новошахтинск, Ростовская область, 13 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ростовской области карета скорой помощи не смогла попасть к пациентке из-за нечищеной дороги. На подмогу пришлось вызывать спасателей.

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Инцидент случился в период новогодних праздников в Новошахтинске. Бригада медиков застряла по пути на улицу Славы, пишет телеграм-канал Don Mash. Из-за наледи на проезжей части образовались глубокие ямы.

Прибывшие спасатели на носилках отнесли женщину в машину и доставили в больницу.