Энгельсский район, Саратовская область, 13 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В частном домовладении поселка Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области умерла 10-летняя девочка. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ночью 11 января родители, обеспокоенные ухудшением общего самочувствия ребенка, вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть девочки. На теле погибшей признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не выявили. Точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 22 декабря 2021 года в овраге в селе Прокудино Аткарского района обнаружили двоих детей. В результате 8-летний мальчик скончался, а его сестра, 2016 года рождения была госпитализирована.

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