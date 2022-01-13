Якутск, , 08:28 — REGNUM В Ленском районе Якутии управлявший экскаватором мужчина по неосторожности придавил коллегу по работе. 35-летний якутянин от полученных травм скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Экскаватор Iz-kartex.com

Читайте также: Житель Биробиджана сломал ноги из-за нарушения условий охраны труда

Машинист работал в ООО «ГазАртСтрой» и имел пятый разряд. Находясь в кабине заведённой техники, мужчина случайно задел джойстик управления поворотом платформы. Стрела экскаватора пришла в движение и придавила проходившего мимо 35-летнего мужчину.

Ведётся следствие, устанавливаются обстоятельства происшедшего. Будет проведена экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту несчастного случая на стройплощадке. Здоровью мужчины, возводившего здание дома престарелых, был нанесён тяжкий вред.