Барнаул, , 08:19 — REGNUM В Барнауле православный праздник Крещение Господне будет организован с учетом действующих ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Подробности сообщает пресс-центр городской мэрии.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На Оби в районе Речного вокзала построят традиционный городок с часовней и иорданью. Но в связи со эпидобстановкой, как и в 2021 году, купели там не будет, но воду освятят. Такое решение поддержано и Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

«Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается сложной. При этом обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях, которые традиционно устанавливались при купели, невозможно. В связи с чем считаем принятое решение администрации города целесообразным и обоснованным», — пояснила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Председатель комитета общественных связей и безопасности администрации г. Барнаула Геннадий Королёв обратил особое внимание на то, что в рамках обсуждения с Епархией организации праздника, было принято решение, что в этом году состоится не Крестный ход, а именно следование священнослужителей по маршруту. Приглашение прихожан на него не предполагается.

Как сообщало ИА REGNUM, в января 2021 года Дню Крещения Господня в Барнауле посвятили традиционный крестный ход: 19 января он проходил по двум маршрутам: от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь в районе Речного вокзала и от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Пионерское, с совершением чина великого освящения воды.

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