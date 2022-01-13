Джакарта, 13 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Глава секретариата президента Индонезии Херу Буди Хартоно заявил, что до сих пор не запланирована ревакцинация от коронавируса президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Президент Индонезии получил первую дозу вакцины от коронавируса 13 января 2021 года, а вторую дозу 27 января 2021 года.

Напомним, программа ревакцинации в Индонезии началась 12 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что в нескольких районах Папуа с 14 по 17 января пройдут сильные дожди.