Москва, 13 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 января завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,33% до $84,71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Economics.unian.net Бочки нефти

Активная фаза роста нефтяных котировок наблюдалась на американской сессии на фоне ослабления доллара США. Доллар попал под давление после публикации инфляционного отчета в Штатах за декабрь 2021 года.

Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI США превзошли прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в стране.

Отчет не оказал поддержки доллару, поскольку участники рынка заложили в цены первое повышение ставок в марте. Снижение доходности трежерис негативно сказалось на долларе как защитном активе.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей — до 413,3 млн баррелей (прогноз был — 1,85 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей, до 240,75 млн баррелей (прогноз был +2,75 млн баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей, до 129,38 млн баррелей (прогноз был +1,7 млн баррелей). Добыча нефти уменьшилась на 100 тыс. баррелей, до 1,7 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 13 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,45 за баррель. Цена повышалась до $85,17. Покупатели добрались до важного сопротивления.

Теперь им нужно удержать высоту до конца недели. Если коррекции не последует, то на следующей неделе может продолжится ралли до $86,65.

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