Москва, , 08:17 — REGNUM Проверку по факту массового обращения за медицинской помощью детей одной из школ в Чувашии взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СУ СКР по Чувашии проводит проверку по факту массового заболевания школьников в Новочебоксарске Chuvashia.sledcom.ru

Отмечается, что руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкиным поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты процессуальной проверки ЧП в одной из школ Новочебоксарска. Он также поручил доложить об обстоятельствах происшествия.

Напомним, что о происшествии в новочебоксарской школе № 16 стало известно вечером 12 января. По данным прокуратуры, в тот день на уроки не пришли по состоянию здоровья около 150 учащихся, а к врачам с температурой и болями в животе обратились порядка 40 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении СКР по Чувашии отмечали, что 12 января в школу не пришли почти 200 детей, из них большинство жаловались на температуру, слабость и расстройство пищеварительной системы. На вечер 12 января сообщалось об одном госпитализированном.

Проверка по факту происшествия продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 40 школьников в Чувашии обратились к медикам с симптомами отравления