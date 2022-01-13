Уфа, 13 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Свыше 1,7 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду, взыскал суд с предприятия и предпринимателя в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что в 2018 году фирма и предприниматель заключили договор подряда на выполнение лесозаготовительных работ на определённом участке.

«Между тем по ошибке мастера леса лесопромышленной компании вырубка деревьев произведена в другом квартале. В результате неправомерно срублено 50 деревьев породы сосна объемом свыше 160 кубометров. Ущерб от незаконных действий составил более 1,7 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту виновное лицо организации было привлечено к административной ответственности, в результате его оштрафовали на десять тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры подали в суд исковое заявление о взыскании в солидарном порядке с организации и предпринимателя ущерба, который был причинен лесному фонду.

В результате суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.